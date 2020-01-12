شكرا لقرائتكم خبر عن «ادخل بروحك اليمين» مختارات شعرية لسعدني السلاموني عن «هيئة الكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر مؤخرا كتاب مختارات شعرية للشاعر سعدني السلاموني، وتضم المختارات نخبة من قصائده التي صدرت في أكثر من عشر دواوين، وفي افتتاح المختارات تأتي قصيدة «أنا» التي يقول فيها الشاعر:

قمت من النوم الصبح

وأنا مش واخد بالى

الشبشب شالنى ودخلنى قدام المراية

وأنا مش واخد بالى

لقيت راجل عجوز بوش مكرمش واقف معايا

فى وشى

اتخضيت نطيت من برواز المراية

نط معايا

رجعت تانى

رجع وراية

مديت له ايديا مد ايده

بحلقت له بعنيه بحلق بعنيه

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دلقت فنجان القهوة عليك

أنت مين؟؟

رد على وديت عمرك فين؟؟

معقوله ياربى معقولة أمشى بجسمين

طب مين حايموت الأول مين؟

أنا ولا هو

يعنى اللى برة المرايا والا اللى جواها من جوه

ويعد سعدني السلاموني، واحداً من الأصوات المميزة في شعر العامية المصري خاصة تيار قصيدة النثر وجيل التسعينيات، ومن اصداراته :

دواوين «رغاوى الألم» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و«تصبح على خير» عن مركز الحضارة العربية و«عضم خفيف» عن هيئة قصور الثقافة، و«أول شارع شمال» عن دار ميريت للنشر، ومختارات شعرية بمكتبة الأسرة بالعنوان نفسه، وديوان «انتر نت» عن اتحاد الكتاب.

وكتاب «ليل ونهار» عن قطاع الفنون التشكيلية، و«دواوين في الدرج» عن دار إيزيس، و«بنج زيادة» عن المجلس الأعلى للثقافة

و«أرواح بتطير» عن دار الحضارة العربية (رواية شعرية)

و«جنون رسمي» الهيئة العامة للكتاب (رواية شعرية)

و«وديعة في البنك» عن الهيئة العامة للكتاب

و«دافنشى» عن المجلس الأعلى للثقافة (رواية شعرية)

و«حبرفاسد» مختارات شعرية عن هيئة الكتاب، بالإضافة إلى موسوعة محو الأمية البصرية، كتاب علم الخيال، الجزء الأول نشرمن هيئة الكتاب، و تحت الطبع الجزء الثانى، علم التفسير البصرى والجزء الثالث العين ولسانها.