شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلو الصاعقة الـ 999 يؤدون يمين حماية الوطن فى مناورة "قادر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظهور خاص لقوات الصاعقة المصرية، والوحدة 999 قتال بالجيش المصرى، تضمن الفيديو الصادر عن وزارة الدفاع، بعض اللقطات الخاصة بالوحدة الأشهر داخل القوات المسلحة المصرية، حيث ظهر مقاتلوا الصاعقة المصرية وهم يقسمون على العهد، بالحماية والأمان لكل المصريين، قبل تنفيذهم أحد الطلعات التدريبية بإحدى الطائرات الخاصة بالجيش المصرى.

الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية

الوحدة 999 صاعقة

الوحدة 999 قتال

وحدات الصاعقة المصرية

وحدة 999 قتال Advertisements وقامت قوات الصاعقة بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية، ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، و تضمنت اصطفاف وتحميل استراتيجي لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحرى لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية ، وكذلك الإبرار الجوى لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على كافه الاتجاهات الاستراتيجية.

999 صاعقة

الصاعقة 999

الصاعقة المصرية بالقوات المسلحة

الصاعقة المصرية

الصاعقة بالجيش المصرى فيما تقوم حاليا كافة أسلحة القوات المسلحة بتنفيذ المناورة (قادر 2020) ، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

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