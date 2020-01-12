شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يرسل قافلة توعوية لجنوب سيناء لمواجهة الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة قرى ومدن جنوب سيناء ضمن خطة المجمع الدعوية للعام الجديد، وذلك فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى فى أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن القوافل التى يطلقها المجمع تستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بأى شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها فى سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عيّاد أن القوافل تستهدف أيضًا تنمية الوعى الدينى لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس فى مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

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أشار عيّاد إلى أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس فى المساجد فقط وإنما يشتمل برنامجها على تنظيم لقاءات أخرى مباشرة فى مراكز الشباب والنوادى والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.

من ناحية أخرى يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020، لزواره كتاب "الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

انطلاقًا من دور الأزهر الدعوى والاجتماعى ومواجهته للظواهر السلبية فى المجتمع، حرص الأزهر الشريف فى جناحه بمعرض الكتاب، على مواجهة الشائعات الكاذبة؛ لما تسببه من هدمٍ للأوطان والمجتمعات، وزعزعةٍ للثقة المتبادَلة بين أفراد الوطن الواحد.