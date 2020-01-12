شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية البرلمان" يناشد الأزهر إنشاء قطاع مشاركة مجتمعية لتجديد المعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناشد النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بإنشاء قطاع داخل مشيخة الأزهر للمشاركة المجتمعية، للمساهمة فى إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية، التى تحتاج إلى ذلك وبعضها الآيل إلى السقوط، والتى تم بنائها وضمها فى الحقبة السابقة، دون مراعاة للشروط الهندسية، والتى تمثل خطر داهم على أرواح أبنائنا الطلاب، مؤكدا أهمية جهود الأزهر الشريف فى مصر والعالم، وقال: "الأزهر له دور جلى فى هذه الآونة يعلمه الجميع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن الحاجة الشديدة لمساجد عرب وقرى مركزى الزرقا وفارسكور بدمياط لفرشها بالسجاد، واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التنسيق لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية.

وطالب "الجندى"، بأن تشارك وزارة الأوقاف بتخصيص خطبة من خطب الجمعة لحث المواطنين على المشاركة المجتمعية فى إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية، أسوة بما يتم فى المساجد.

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وقال وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن الأزهر الشريف له الدور المهم فى تعليم ونشر ثقافة الدين الوسطى الحنيف المستنير، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يوجد فى العقائد عطب أو نصب أو ما نخجل منه، بل يوجد بها ما يحث على الرحمة والتواد بين الإنسانية جميعا.

وتابع "الجندى" قائلا : "الأزهر الشريف يقوم بدور هام فى حياة شعب مصر بل وشعوب العالم أجمع، ولا غنى لنا عن التعليم الأزهرى، والاهتمام بالعقيدة الصحيحة بالنسبة للأديان وبنيان الروح البنيان السليم، هو من أهم دعائم واستقرار الدولة المصرية، بل والدول أجمع".