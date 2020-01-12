شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التجارية الرومانية المصرية تعلن إنشاء معرض دائم لأثاث دمياط ببوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية المصرية فى بوخارست، اليوم الأحد، الغرفة التجارية بدمياط، وذلك لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا والعمل على تسويق الأثاث الدمياطى بالسوق الروماني.

وقال محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن رئيس الغرفة التجارية الرومانية المصرية تزور دمياط اليوم من أجل العمل على تسويق الأثاث الدمياطى برومانيا وخاصة أن دمياط من أبرز مستوردى الأخشاب الزان الروماني.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدا بشأن فتح نوافذ جديدة للأثاث الدمياطى بداية من استقبال رئيس هيئة تنمية الصادرات لبحث فرص التصدير، ودعم وتنمية صناعة الأثاث، ودراسة الأسواق دراسة سليمة بحيث تكون صناعة الأثاث المصرية متوائمة مع السوق العالمى وتلبى طلباته واحتياجاته وأذواقه والأسعار، مضيفا:" هدفنا التواجد ثم الاستمرارية فى الأسواق العالمية".

وتابع "الزينى" أن الغرفة نظمت العديد من المعارض بمحافظات الصعيد فضلا عن إطلاق مبادرة "الجمعة البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) أثاثك دمياطى.

من جانبها،عبرت الدكتورة كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية المصرية عن سعادتها بتواجدها بدمياط أحد أشهر قلاع صناعة الأثاث والتى ترتبط بعلاقات اقتصادية باعتبارها مستورد هام للأخشاب من رومانيا.

وأكدت أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرومانيا العام الماضى، والتى عكست التوجه المصرى من خلال توسيع التعاون المصرى مع دول شرق أوروبا، وهو ما سيحدث عقب افتتاح معرض دائم للأثاث الدمياطى ببوخارست جارى الإعداد له وتوقيع بروتوكول خاص به سيفعل بعد اعتماده من الحكومة الرومانية .

وتابعت رئيس الغرفة التجارية الرومانية المصرية :"أنا هنا لترجمة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرومانبا وخاصة وأن الزيارة اعتبرت انطلاقة قوية وتأكيد على التعاون بين البلدين على المستوى الدولى والإقليمى، وخطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين حيث تتولى رومانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى، بينما تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى مما يدعم اتخاذ القرارات فيما يخص الاتحادين.

وأضافت أنها كذلك تأتى لتشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر عامة ودمياط خاصة ورومانيا وتشجيع رجال الأعمال والشركات لتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا العديدة التى تمنحها رومانيا.

وأكدت الدكتورة كورينا كورنيليا أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة دعم وتحفيز الاستثمار المشترك لتغطية احتياجات السوق المحلى فى كلا البلدين، بجانب التصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية.

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وأشارت إلى أن علاقات القاهرة وبوخارست تخطى عمرها 100 سنة وتميزت بفترات من ازدهار العلاقات، معتبره زيارة الرئيس إلى العاصمة الرومانية انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين.

وأشارت إلى أن هناك آفاقاً كبيرة لإمكانية التعاون الصناعى بين البلدين، خاصة أن الجرار الرومانى مشهور جدا فى الريف المصرى، كما أن مصر من أكبر المستوردين للقمح الرومانى.

وقالت إن التعاون الثنائى بين مصر ورومانيا يشمل المجالين الاقتصادى والتجارى اللذين شهدا تحسناً فى العامين الماضيين، ومن المنتظر أن يصل التبادل التجارى لأكثر من مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 100٪ مقارنة بالعام الماضى، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى إفريقيا والشرق الأوسط .

وأضافت أن رومانيا تحتل المرتبة «40» بين الدول المستثمرة فى مصر، وبلغ حجم الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 نحو 223.9 مليون دولار، موزعة على 60 مشروعا استثماريا متنوعا، وتحظى المشروعات السياحية بالنصيب الأكبر، حيث تساهم الاستثمارات الرومانية فى 8 شركات سياحية كبيرة، وفى القطاعات الصناعية تشارك رومانيا فى 14 شركة، وهناك 24 شركة خدمية، بالإضافة إلى أن حجم استثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى قطاع الإنشاءات ثم قطاع الزراعة.

وفى المقابل، طالب صناع وتجار الأثاث بدمياط بحل أزمة تأشيرة دخول رومانيا والتى تستغرق فترة طويلة، وأكدوا أن دمياط من أكبر مستوردى الأخشاب، فبالتالى نحتاج لدعم وتسهيلات لإقامة معرض دائم للأثاث الدمياطى برومانيا، وخاصة وأن رومانيا ضمن منطقة يورو 1 لدعم التبادل التجارى برسوم 24% على كافة المنتجات التى تدخلها.