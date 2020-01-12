شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشطات مهربة وألبان أطفال منتهية الصلاحية في حملات على الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحى مدير عام الصيدلة، حملات تفتيشية ورقابية موسعة على الصيدليات العامة بمدن ومراكز الزقازيق، وبلبيس، وههيا، وأبوكبير، بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، لضمان توفير دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ١٣٣٠ قرص وعبوة وزجاجة، تمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية ومنشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وألبان أطفال منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.