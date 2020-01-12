شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأسر المصرية لقضاء يوم ثقافي ممتع في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سينطلق، 23 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير. جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان تفاصيل المعرض، والذى أقيم، الأحد، في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، بحضور سفير السنغال في مصر، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقالت الوزيرة إنها تابعت عن قرب كل الخطوات التي اتخذتها هيئة الكتاب لتنظيم الدورة الحالية، لتلافي كل المشاكل التي واجهت المعرض في دورته الماضية، لافتة إلى أن المعرض سيقام تحت شعار «مصر أفريقيا ثقافة التنوع». وجرى اختيار دولة السنغال باعتبارها دولة ضيف الشرف، كما يختفي المعرض بشخصية الكاتب جمال حمدان، باعتباره شخصية عام المعرض.

وأكدت الوزيرة تعاون مؤسسات الدولة لنجاح المعرض، في اطار استعادة مصر لمكانها وريادتها الدولية، وأن الوزارة تسعي لاستكمال النجاح في الدورة الحالية، من خلال استضافة الكثير من الأدباء والمثقفين والفعاليات الثقافية.

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فيما قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس هيئة الكتاب، أن الدورة الحالية ترعاها بعض الشركات، داعيا كافة رجال الأعمال للمشاركة في هذا الحدث الدولي كرعاة، لافتا إلى توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى مركز المؤتمرات.

وأعرب سفير السنغال في القاهرة، إيلي صايبي، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الحالية من المعرض كدولة ضيف شرف، مؤكدا أن هذه المشاركة دليل على عمق العلاقات السنغالية المصرية، فالسنغال تدعم مع مصر قلبا وقالبا. فيما قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الناشر العربي والمصرى يعتبر المعرض عيدا لتقديم الاصدارات الحديثة للقراء، لافتا إلى ان معرض القاهرة يعد من أكبر معارض الكتب الدولية في الوطن العربي وأقدمهم.

وأعلن «رشاد» عن تقديم وزارة الثقافة دعما للناشرين العرب بتخفيض سعر إيجارات الأجنحة عن العام الماضى، مؤكدا ان كل المشاركين العرب العام الماضي حققوا نسبة مبيعات عالية، وهو ما كان له دوره في زيادة اعداد الناشرين المشاركين في الدورة الحالية، إذ بلغ عدد المشاركين 900 دار نشر.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن سور الازبكية سيشارك في الدورة الحالية بـ41 مكتبة، كما قدمت وزارة الثقافة دعما أيضا للناشرين المصريين بتخفيض سعر الايجارات الاجنحة، مؤكدا بدء استلام الناشرين للاجنحة للاستعداد للمعرض، مشيرًا إلى تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة باسم «معرض القاهرة الدولى للكتاب».