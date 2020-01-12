شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» خلال افتتاح مبادرة «مصر بكم أجمل»: «لن يستطيع أحد الاقتراب من مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك دول تحاول أن تعبث بالدولة المصرية وهؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم مائة مرة، لإن المصريين ليسوا هينين ولن يستطيع أحد الاقتراب من مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي ووجود قواتنا المسلحة.

وأضاف «سعفان» خلال افتتاح مبادرة «مصر بكم أجمل» احتفالًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور عماد يوسف، السكرتير المساعد للمحافظة نيابة عن اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، ومحمد عبدالوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن المصريين على مدار الزمان جبارين والتاريخ يشهد على ذلك، وأن كل من يعادي الدولة المصرية ينال جزاءه، مطالبًا بدعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وأن نبقى على قلب رجل واحد، وأن نصبح درعًا وسيفًا واقيًا ضد كل من يحاول الاقتراب من الوطن.

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وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تهتم بمنظومة الإنتاج بشكل كامل، وعلى رأسها العنصر البشري والمنشآت والسلامة المهنية لأن هذه المنظومة مصدر إنتاج الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحفاظ على القوى العاملة من خلال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني يأتي لضمان العملية الإنتاجية، حيث حقق مجال التدريب المهني تطورًا ملحوظًا للنهوض بالعملية التدريبية.

وقال إن توجيهات القيادة السياسية أن يتواجد المسؤول بين المواطنين وسماع همومهم لحل مشاكلهم وأن تواجدنا بالصعيد واجبًا وليس فضلا.

وافتتح الوزير معرض المشغولات اليدوية بقاعة عروس النيل والذي يضم العديد من المنتجات اليدوية بمشاركة الجالية السوداني بأسوان وتم استقبال الوزير بالمزمار والتنورة وتناول مشروب الجبنة (القهوة السوداني).

وقام الوزير بتسليم 55 عقد عمل لمتحدي الإعاقة و4 كراسي متحركة لذوي الهمم، وتكريم شركات ساهمت في توفير نسبة 5% فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع 20 وثيقة «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب ورعاية متحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، بجانب رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسوان

مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسوان

مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسوان

مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسوان