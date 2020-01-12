شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات وورش عمل ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عزة رشاد مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية، عقد ندوات مكثفة بالتنسيق مع المديريات والإدارات التنفيذية، ومجالس المدن والمدارس، لتدريب وتوعية طلاب المدارس وهيئات التدريس والموظفين، والمواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوفيرات، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوي.

حيث تم تنفيذ ندوات وورش عمل بإدارة الأوقاف بكفر صقر، بالتنسيق مع مشايخ الإدارة لتعميم أهداف المبادرة من خلال خطب صلاة الجمعة، كما تم تنفيذ ندوات بمجلس مدينة كفر صقر، وأيضا تنفيذ ندوة وورشة عمل برحبة أبوعيسي التابعة لمركز بلبيس، كما تم تنفيذ ندوة داخل مصلي السيدات بمسجد الفتح بالزقازيق، للتوعية والحد من إنتشار عدوى الفيروسات الكبدية، تحت شعار «أحم نفسك وأسرتك من نقل العدوي بالفيروسات الكبدية»، وذلك استكمالاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي.

تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة، وذلك تأكيداً على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، كما تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، بالإضافة إلى التنبيه على أهمية التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوي وحفاظا على البيئة، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الألتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.