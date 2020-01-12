شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تشهد 19 رحلة «بالون طائر» على متنها 520 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء الأقصر اليوم الأحد، تحليق 19 رحلة «بالون طائر» تقل على متنها 520 سائحاً وسائحة من جنسيات مختلفة، في نزهة ترفيهية لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والنيل والمناظر الطبيعية الرائعة التي تزخر بها المحافظة. وأوضح رئيس إحدى شركات «البالون الطائر»، أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة، خاصة في تلك الأيام بوفود الزائرين للاستمتاع بطقس الأقصر المعتدل.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع «البالون الطائر»، لافتًا إلى أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، حيث احتلت ترتيباً دولياً مميزاً في العالم.

وأكد أن سلطات الطيران المصري تفرض قيوداً ورقابة صارمة على رحلات البالون، فضلاً عن التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر، والتي تعطي إشارة البدء للتحليق، بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.