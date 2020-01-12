شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، معرباً في الوقت ذاته عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأشقاء في عُمان في عهد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، متمنياً له التوفيق في قيادة عمان لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث التي بدأها السلطان قابوس.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، توجه والوفد المرافق له فور وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط إلى قصر العَلَم بمسقط للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وأعرب رئيس الوزراء عن خالص عزاء مصر شعباً ورئيساً وحكومة إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان في فقيد السلطنة والعالم العربى، كما أشاد بمناقب السلطان الراحل ومواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وكذا مواقفه التي لا تُنسى في مساندة مصر وحرصه على مدار العقود الخمسة الماضية على تعزيز كل أواصر التعاون بين مصر وسلطنة عمان.

ومن جانبه طلب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، نقل شكره وشكر الشعب العماني للشعب المصري الشقيق وللرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن تقديره للعلاقات المصرية العمانية وأواصر الأخوة التي تربط شعبي مصر وعمان، ومتمنياً لمصر مواصلة التقدم والازدهار.

ولدى مغادرته قصر العَلَم..التقى رئيس مجلس الوزراء مع فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، حيث نقل «مدبولي» عزاءه وعزاء الحكومة المصرية لمجلس الوزراء العماني .. معرباً عن ثقته في أن مسيرة التنمية والتقدم سوف تستمر في عهد السلطان هيثم بن طارق، ويستمر الخير والنماء للشعب العماني الشقيق.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزراء: الأوقاف محمد مختار جمعة، العدل عمر مروان، السياحة والآثار خالد العناني، التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.