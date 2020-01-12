شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مقر المديرية المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواءان تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وجميع وكلاء الوزارات ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، بزيارة ميدانية لمقر المديرية المالية، بشارع شبين الكوم، لمتابعة وتفقد ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير والتوسعات الجديدة لرفع كفاءة مقر المديرية، والتي تبلغ تكلفتها ما يتجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيها، وذلك تماشيًا مع الاستعدادات والتجهيزات لتطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.

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وخلال الزيارة أكد محافظ الإسماعيلية أن المشروع القومي للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمي وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.

وأضاف «بشارة» أنه لابد من التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة وتمشيًا مع منظومة التحول الرقمي.

محافظ الإسماعيلية وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة يتفقدون أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مقر المديرية المالية لتطبيق منظومة التحول الرقمى