شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنفذ أنشطة قتالية على ساحل «المتوسط» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة «قادر 2020» التي تنفذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة. جاء ذلك حسبما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وقامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الإستعداد والإصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الإستراتيجى وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالي.

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ونفذت تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معادي بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقامت القوات البحرية من مناطق عملياتها بتأمين الإتجاهات الإستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة وتستمر في تأمين المنشأت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والإقتصادية ونفذت العديد من الأنشطة القتالية في المرحلة الأولى والثانية ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وتنفيذ عدد من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحرًا، إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات، كما قامت بتعزيز إجراءات الأمن البحرى بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

وقامت قوات الصاعقة بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية تضمنت إصطفاف وتحميل استراتيجى لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحرى لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الإستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، وكذلك الإبرار الجوى لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

تنفيذ مناورة «قادر 2020» على ساحل البحر المتوسط

تنفيذ مناورة «قادر 2020» على ساحل البحر المتوسط

تنفيذ مناورة «قادر 2020» على ساحل البحر المتوسط