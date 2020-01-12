شكرا لقرائتكم خبر عن شاهده شقيقه في وضع مخل فقتله.. تعرف على قرار النيابة في «واقعة بلبيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة بلبيس، برئاسة المستشار أحمد علوان، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس طالب بالإعدادية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل شقيقه الأصغر.

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كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من المدعو «رضا. م» سائق مقيم قرية حفنا بدائرة المركز، يفيد تغيب نجله «مروان» 12 عامًا، تلميذ في الصف السادس الابتدائي، عقب تناوله وجبة الغداء يوم الخميس الماضي، ثم خرج ولم يعد، وبالبحث عنه عُثر عليه جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه أثار ضرب وطعنات.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية، والرائد إسلام عواد، رئيس مباحث المركز، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «خالد» 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، شقيق المجني عليه، بعدما شاهده في وضع مخل مع آخر، حيث قام باستدراجه والتخلص منه بمكان العثور عليه حتى لا يتم افتضاح أمره.

وكشفت التحقيقات بعد قيام المتهم بتمثيل الجريمة، بأن شقيقه الأصغر هدده بإخبار والدهما بما شاهده مع آخر في وضع مخل، فقام باستدراجه وتعدى عليه بالضرب والطعن والحنق، حتى فارق الحياة بالشكل الذي جاء في المحضر، وبعدها ذهب لمنزله وغير ملابسه، وأفاد بأنه شارك في البحث عنه مع أسرته حتى تم العثور عليه في المصرف. تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.