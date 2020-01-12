شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» يحذر من تصفية «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب مصطفي بكرى، بضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام، وفي المقدمة شركة حلوان للحديد والصلب، محذرًا مما اعتبره مخطط تصفية الشركة يقوده مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، للاستماع لاستراتيجية وزيرة التجارة والصناعة الجديدة، الدكتورة نيفين جامع.

وأعرب «بكرى» دهشته من اختيار هذا الرجل، قائلاً: «لقد كتب على صفحته شعارات معادية للدولة المصرية من نوعية «يسقط حكم العسكر» وغيرها، فكيف يتم اختياره رئيسًا لواحدة من أخطر وأهم الشركات، مؤكدًا أن السعي لتصفية شركة مثل الحديد والصلب يأتي مخالفًا لتعليمات الرئيس السيسى الذي وجه بالاهتمام بالصناعة وتخليص الشركات من أزماتها ومشاكلها. وردت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوعد ببحث قضية الحديد والصلب مع وزير قطاع الأعمال.

وشدد «بكري» على أهمية مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات الصناعة المصرية، وتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا الوزارات المعنية بالقيام بدورها في حل المشاكل المزمنة للصناعة من كهرباء وغاز وأراضي وضرائب حتي يتم إنهاء مشاكل الصناعة، وأشارت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن التنسيق جاري بين الوزارات المعنية لإنهاء تلك المشاكل.