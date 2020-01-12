شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تطلب حضور «الوزير» لكشف سبب هدم طريق السويس بعد 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس.

وقال «عبدالغني»، إن طلب الإحاطة يتضمن توسعة الطريق، والذي كان قد تم تجديده منذ ثلاثة أعوام، إلا عقب تجديده فوجئ الجميع بأعمال ازالة واسعة لاجزاء كبيرة من الطريق، مضيفا أن ذلك الطريق هو الطريق الذي تمتد مسافته من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى بطول 37 كم، ورغم أن الاعمال يفترض أنها اعمال توسعة لإنشاء (3) حارة في كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة (8) حارة بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 487 مليون جنية كما صرح وزير النقل.

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وأوضح «عبدالغني»، أن أعمال التطوير والتوسعة تمت على هدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام وليس إضافة التوسعة على الجانبين مما أدى إلى تعطيل الطريق، وإهدار للمال العام.

وطالب النائب، بمعرفة الأسباب الفنية التي اضطرت إلى اعمال التكسير، والهدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام؛ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة في حال كانت هناك أخطاء فنية خاصة بالتصميم والتنفيذ حيال من قام بالتنفيذ والتصميم للطريق السابق.

وتابع: «ضرورة معرفة تكلفة تطوير الطريق السابق (الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام)، وتكلفة الاصلاح أو التعديل الجارية حاليا، والجدول الزمني للانتهاء من أعمال توسعة وتطوير ذلك الطريق وسبب اختيار موعد البدء مع بدء العام الدراسي؛ والآليات والطرق المستخدمة في إزالة الطريق القديم (حواجز خرسانية، طبقات الاسفلت، الأساس)، والاجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية الاستفادة من الناتج عن اعمال الازالة وإعادة التدوير، بجانب بيان بعدد الحوادث على الطريق منذ شهر أكتوبر 2019 حتي الآن ومقارنتها بعدد الحوادث على الطريق منذ 5 سنوات».

وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وتقديم رد مكتوب على تساؤلات طلب الإحاطة، بعد أن أكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري بأنهم غير مختصين بتنفيذ الطريق.