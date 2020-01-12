شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يكرم البابا تواضروس الثانى خلال زيارته الرعوية للمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته الرعوية التي يقوم بها للمحافظة.

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وقدم ريئس الجامعة، درع الجامعة لقداسة البابا بكنيسة ماري جرجس بمطرانية مدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ومدير الأمن، اللواء حسن محمود، والأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، بالمحافظة.

وأعرب رئيس الجامعة في كلمته عن تقديره وشعب سوهاج لقداسة البابا ودوره الوطني ومساندته لثورة 30 يونيه المجيدة، وموقفه الثابت والداعم لمصر أثناء حرق الكنائس، ومقولته الخالدة وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، مؤكدا أن الدور الوطني لقداسة البابا لم يكن مجرد شعارات براقة بل تخطي إلى المطالبة من كل كنائس المهجر لأن تكون سفارات شعبية لمصر في الغرب، لتوضيح ان ما يحدث هو من أجل الحرية والإستقرار، ومحاربة الأرهاب الأسود .

وكان البابا تواضروس الثانى قد بدأ أمس زيارة رعوية لإيباراشيات محافظة سوهاج ستستمر لمدة 5 أيام، يزور خلالها إيبارشيات مراكز سوهاج، وطهطا، وطما، وجرجا، والبلينا، وأخميم.

رئيس جامعة سوهاج يكرم البابا تواضروس الثانى خلال زيارته الرعوية للمحافظة