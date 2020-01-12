شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط 4 قضايا و7متهمين أنشأوا كيانات صحفية وهمية للنصب على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجهت حملات أمنية موسعة لمكافحة كافة الظواهر الإجرامية وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وخاصة الكيانات الصحفية الوهمية، ومنتحلى الصفحة.

وأشار "الأحمدى"، إلى أن مباحث الأموال العامة نجحت فى ضبط 4 قضايا بإجمال 7 متهمين، لإنشائهم كيانات وهمية لإصدار بطاقة عضوية منسوب صدورها _خلاف الحقيقة_ إلى نقابة الصحفيين، والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وانتحال صفات بعض المسئولين بالدولة، لإنهاء بعض المصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين توكيلات وعقود ومستندات ونماذج وطلبات مزورة ومعدة للتزوير وممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد، وشهادات مزورة منسوب صدورها لعدد من المنظمات المصرية والأجنبية وأكلاشيهات مقلدة، وكمية كبيرة من الكارنيهات المزورة.

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وأضاف مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات فى رده على ما تضمنته تصريحات الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والذى أشار فى تصريحاته إلى انتشار الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة وما يمثله ذلك من خطر على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، مشيرًا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال رصد ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عرف الصحفى بأنه كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين وأن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مضيفا أن قانون نقابة الإعلاميين فى مادته الـ19 حظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وشدد مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس سيقوم بإبلاغ النائب العام عن الكيانات الوهمية للصحافة والإعلام التى يتم رصدها بعد التحقيق فى الشكاوى الواردة ضدها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سيتم التنسيق مع نقابتى الصحفيين و الإعلاميين لمحاربة الكيانات الوهمية .