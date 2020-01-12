شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: الدعم العينى مستمر ولن يتم العمل بالنقدى إلا بعد المناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نظام الدعم العينى لا يزال معمول به ومطبق، والتحول إلى النظام النقدى لا يزال محل دراسة، متابعًا: "لن يتم التحول من النظام العينى إلى أى نظام أخر إلا بعد المناقشة مع ممثلى الشعب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعقيبًا على النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فى كلمته الذى قال فيها إن الدولة فى مرحلة انتقالية وتمر بظروف استثنائية خلالها، ويجب على الحكومة أن تعى ذلك فلا يحتمل الوضع التلاعب بالكلمات من قبلها أو أثار مشاعر الغضب، مشيرًا إلى ما تم تناوله بشأن تفكيرها فى إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدى.

الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بتأكيده أن التحول من النظام العينى إلى أى نظام أخر لن يتم إلا من خلال هذه القاعة – فى إشارة إلى القاعة العامة للبرلمان – متابعًا : "بالتالى ليس هناك أى تغيير فى النظام العينى المطبق حاليا، فهو مستمر".

Advertisements

وأضاف عبد العال قائلًا: "التحول إلى النظام النقدى مسألة لا تزال محل الدراسة، ولن يتم التحول إلا بعد المناقشة هنا مع ممثلى الشعب".

فى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قوه الجيش المصرى الذى يحمى البلاد ضد أى مخاطر.

فيما شدد النائب عبد المنعم العليمى على ضرورة أن يكون هناك وقفة عسكرية للدول العربية والأفريقية ضد أى عدوان يطول أيا من هذه الدول لاسيما وأن الخريطة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات، على حد قوله.