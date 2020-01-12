شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكرار الحرائق.. نصائح للاستخدام الآمن للمدفأة من مؤسسة أهل مصر للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، يلجأ الناس لمواجهة موجات البرد القارص إلى استخدام المدفأة المنزلية التى تعمل بالكهرباء أو الغاز. وبغض النظر عن فائدتها وأهميتها، إلا أنها قد تصبح سببًا فى وقوع حوادث الحريق أو الاختناق إذا تعطلت أو تم استخدامها بطريقة خاطئة.

لذلك تقدم مؤسسة "أهل مصر للتنمية" نصائح يجب اتباعها لضمان استخدام آمن للمدفأة المنزلية وتجنب وقوع أى أضرار، وهي:

- عدم استخدام اى مشترك كهربائى مع الاجهزة ذات الحمل الثقيل -مثل المدفأة الكهربائية- وتوصيلها فى المقبس مباشرة

- إيقاف تشغيل المدفأة قبل الدخول إلى النوم.

- عند استخدام مدفأة الغاز يجب التأكد من وجود مصدر للهواء النقى فى الغرفة.

- ابق سلك المدفأة بعيدًا عن منطقة المشى، ولا تضع المدفأة فى الأماكن الرطبة أو المبللة لتجنب نشوب حريق.

- يجب أن تشمل أى مدفأة تقوم بشرائها على اجهزة استشعار مختلفة، تقوم بغلقها على الفور فى حالة ارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا عند وضعها فى غرفة النوم.

- لا تضع المدفأة فى مكان قريب من قطع الأثاث الموجودة فى منزلك.

- لا تضع الملابس أو المفروشات أو الستائر أو أغطية الفراش بالقرب من المدفأة.

- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة الجلوس فى مكان قريب من المدفأة.

- فى حالة استخدام مدفأة غاز، يجب إطفائها على الفور عند ملاحظة خروج رائحة نفاذة منها أو لهب والتوقف عن استخدامها.

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- يجب فحص المدافئ الكهربائية والتأكد من أنها خالية من الغبار، والتأكد من سلامة وجودة الأسلاك والمقابس بها.

- يجب تجنب بعض أنواع المدافئ التى قد يكون بها اماكن ساخنة وتشكل مصدر خطر على حياتك.

- لا تترك المدفأة الكهربائية بدون مراقبة أثناء توصيلها بالكهرباء، وقم بضبط درجة الحرارة على مستوى مناسب وآمن.

- ابق المدفأة بعيدًا عن علب الطلاء، والغاز، والكبريت.

- عند شراء المدفأة يجب أن تتحقق من علامات السلامة المطلوبة من الكتيب الخاص لديها.

- يجب التحقق من صلاحية البطاريات الكهربائية فى فصل الشتاء حتى لا تضر بصحتك.

- يمكنك وضع المدفأة على سطح صلب وغير قابل للاشتعال مثل البلاط أو السراميك

- فى حالة استخدام المدفأة الغاز يفضل تركيب جهاز إنذار داخل كل غرفة نوم لحمايتك.

- الحفاظ على ترك نافذة الغرفة مفتوحة بوصة واحدة على الأقل وترك أبواب المنزل الأخرى مفتوحة لضمان التهوية الجيدة

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مؤسسة أهل مصر هى مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تعمل فى مجالات الصحة، والتوعية والتنمية الاجتماعية. تهدف المؤسسة للوصول إلى مجتمعات انسانية خالية من الحروق. تسعى المؤسسة لتطوير نموذج متكامل معترف به دوليًا لرعاية ضحايا الحروق طبيًا ونفسيًا، فضلًا عن وضع معايير جديدة للإدارة المتكاملة للحروق فى مصر، والذى تقوم به مستشفى أهل مصر.