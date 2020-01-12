شكرا لقرائتكم خبر عن حى الهرم يزيل مخالفات بناء ويسحب 3 خلاطة ويوقف تحويل سكنى لتجارى بالهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة الجيزة، حملة مكبرة بحى الهرم لإزالة مخالفات بناء، حيث تم تنفيذ قرار إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 9 منطقة أرض صحراء الأهرام

كما تم رفع 2 إعلان واجهة من شارع الهرم مدينة بتكو، وتم رفع 2 عامود خاص شارع سيد مرعى من فيصل، وتم رفع إعلان بنر من أعلى بوابة من شارع الملك فيصل، وكذلك سحب خلاطة من شارع مسجد التوحيد من المجزر، و سحب 2 خلاطة من أبراج آل خليفه المجزر الآلى.

كما تم تنفيذ حملة بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم، لوقف أعمال تحويل من سكنى لتجارى، وكذلك العمل علي رفع جميع الإشغالات علي الفور بهضبة الأهرام بالبوابة الثانية المنطقة هـ.

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وتمت أعمال تركيب وإصلاح الإنارة وتغطية وعزل الأعمده بحى الهرم، كما تم تركيب 30 كشاف ليد عند منطقة التجنيد خلف المتحف ونزلة العاصى بالمنشية ونفق الهرم، كما تم تأمين الإنارة بطريق الكنيسة المؤدية للمنشية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد اليوم أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من انتظامها، حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة أنواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان، مضيفا أن الأولوية فى فتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة هى للتجمعات العمرانية الجديدة، و المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والنائية، والتى لا تفى المخابز الموجودة بها لاحتياجات المواطنين، وذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، حيث أكد أنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أى طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أى أعباء إضافية .