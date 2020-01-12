شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصيدلى.. تعرف على دور الصيادلة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم سنويا فى مثل هذا اليوم بيوم الصيدلى، فمهنة الصيدلة مهنة صحية تربط العلوم الصحية بالعلوم الكيميائية، وتكون مسؤولة عن ضمان الاستخدام الآمن وفاعلية المستحضرات الدوائية، وكلمة (الصيدلة) مشتقة من اللغة اليونانية وتعنى (الدواء)، وواجب الصيدلى الأول هو تطوير الأدوية والعلاج ومعرفة جميع خصائصه.

ومن مميزات مهنة الصيدلة تعدد المسارات المهنية للصيدلي، نتيجة كثرة وتشعب العلوم التى يدرسها فى مرحلة البكالوريوس؛ ما يجعله مؤهلاً للعمل فى أى منها، والتركيز على المسار الذى اختاره بمواصلة الدراسة والتدريب ضمن البرامج المتاحة فى كل مسار.

وتتمثل مجالات عمل الصيدلى فى العمل بصيدليات المستشفيات الحكومية والخاصة ومجال الصيدلة الإكلينيكية. والصيدلة الصناعية والمختبرات الطبية الجنائية ومراكز معلومات الأدوية والسموم ومركز مراقبة الجودة على المستحضرات الصيدلية.

فالصيدلى يعمل على مستوى عالٍ من الكفاءة فى مجالات عدة منها: تركيب الدواء، الرقابة النوعية على الأدوية، الصناعات الدوائية، الطب الشرعى وتحليل السموم، تحليل الأغذية والمياه، التحاليل المخبرية الإكلينيكية، الإشراف على الصيدليات العامة والخاصة وصيدليات المستشفيات وضمان الاستخدام الأمثل للدواء بكفاءة وأمان مع تحقيق تحقيق راحة المريض فى استخدام الدواء.

Advertisements

الرموز المستخدمة فى الصيدلة: الكأس والثعبان وهو الرمز المعروف عالميًّا لمهنة الصيدلة​ والصليب الأخضر مع الكأس والثعبان المستخدمة فى الهند وأوروبا (باستثناء ألمانيا والنمسا) .

علم الصيدلة علم يبحث فيه عن العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها الصيدلة علمياً' هي مهنة صحية تربط العلوم الصحية مع العلوم الكيميائية وتكون مسؤولة عن ضمان الاستخدام الآمن وفعالية المستحضرات الدوائية. كلمة الصيدلة مشتقة من اللغة اليونانيةبمعنى الدواء

تشمل مهنة الصيدلة العديد من الأدوار التقليدية مثل تركيب وصرف الأدوية، وتتضمن أيضا تقديم المزيد من الخدمات الحديثة المتعلقة بالرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات السريرية، واستعراض الأدوية، واستعراض سلامة وفعالية الأدوية، وتوفير معلومات عن الأدوية. وبالتالي الصيادلة هم الخبراء في العلاج بالعقاقير والمهنيين الصحيين الأوليين الذين يحددون الاستخدام الأمثل للدواء لتوفير النتائج الصحية الايجابية للمرضى

وكلمة الصيدلية مشتقة من جذر كلمة صيدلة وهو مصطلح يستخدم من القرن ال15 و 17. بالإضافة إلى مسؤوليات الصيدلي، عرض المشورة الطبية العامة ومجموعة من الخدمات التي يتم تنفيذها حاليا من قبل الممارسين المخصصين فقط، مثل الجراحة والقبالة والصيدلة يكون عملها في كثير من الأحيان عبر متاجر البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مكونات الأدوية، والتبغ وبراءات الاختراع الطبية. وتستخدم أيضا العلاج بالأعشاب.

أما بالنسبة لرمز الثعبان فذلك لأن أدوية كثيرة تستخرج من السموم ورمز الهاون أو المدقة فهو أحد الرموز الدولية للدلالة على مهنة الصيدلة حيث أنه يستخدم لطحن وخلط الكيماويات التي تستخدم في صناعة العقاقير.