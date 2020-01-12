شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة طابقين من عقار فى السيدة زينب .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2015 والذى يقضى بهدم الطابقيين العلويين حتى سطح الدور الخامس وترميم باقى العقار ترميماً فنياً شاملاً للعقار 5 حارة الترزى من شارع القمائن بيرم التونسى، وتتم الإزالة بمعرفة مالك العقار بعد استلامه رخصة الهدم للتخفيف تحت إشراف مهندس استشارى وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة وتم التنفيذ تحت الإشراف المباشر للسيد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحى والإدارة الهندسية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

وفى السياق نفذ الحى حملة لرفع كفاءة النظافة، حيث تم رفع مخلفات القمامة بشارع منصور وشارع حسين حجازى، وشارع اسماعيل اباظة.

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وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية استكمال أعمال التطوير بأحياء المنطقة الجنوبية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث نفذ حى الخليفة بإشراف العميد حاتم السبع أعمال التطوير خلف مكتب بريد القلعة ونافورة ميدان صلاح الدين وأسفل كوبرى السيدة عائشة وصيانة أعمدة الإنارة بشارع الخلاء بالتونسى.

وكان حى السيدة زينب، أعلن تبنى مبادرة "السيدة خالية من القمامة" فى جميع شياخات الحى والمكونين من 15 شياخة على أن تخصص كل يوم جمعة لرفع مخلفات القمامة ومخلفات البناء المتراكمة فى كل شياخة إلى جانب سماع شكوى المواطنين وتنظيف الشياخة بالكامل وإنارتها وزرعها وإزالة القمامة وإنارة الأعمدة، حيث أكد الدكتور مهران عبد اللطيف، أنه تم البدء بشياخة أبو الريش وشياخة أرض يعقوب، كنوع من المشاركة المجتمعية مع المواطنين للمجتمع الذى يعيشون فيه، حيث تم عمل نظافة حول مسجد الراوس وشارع بن يزيد ومحيط مستشفى المقطم والمطلوب، كما سيتم عمل نظافة وتشجير، حول سور المترو ومستشفى أطفال مصر وأيضا حول الروضة الجديدة.