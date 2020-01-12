شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل الكهرباء" تتابع إطلاق خط الربط مع السودان من مركز التحكم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على التواجد داخل مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء بالقاهرة منذ صباح اليوم، لمتابعة إطلاق التيار الكهربائي فى خط الربط الكهربائي بين مصر و السودان بقدرة 50 ميجا وات، للتأكد من توصيل التيار بشكل دقيق و بأعلى جودة وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي اليوم فى خط الربط، وسيتم مراقبة الخط على مدار 24 ساعة، للتأكد من استقرار التيار وتوصيله بشكل سليم للجانب السودان، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع عملية توصيل التيار لحظة بلحظة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إلى أنه سيتم تشغيل باقى المراحل الخاصة بالمشروع تباعة بعد التأكد من قدرة الشبكة الكهربائية بالسودان على استيعاب قدرات تبلغ 300 ميجا وات.

ومن المقرر ان يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر و السودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعة من الآن، على أن يتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع، وأنتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

كما أنه تم الإنتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.