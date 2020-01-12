جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف الاجتماع السنوى للمجلس العربى لتدريب الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استضافت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع السنوى السادس والعشرون لمجلس إدارة المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى والذى يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

وقال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه يأتى فى إطار اهتمام مركز التبادل الطلابى بالجامعة بالتواصل الفعال من خلال ملتقيات الإبداع، التى يشارك فيها الطلاب بالأبحاث فى مختلف المجالات.

فيما قال الدكتور مختار الظواهرى، نائب رئيس الجامعة ومدير المركز الطلاب لتدريب الطلاب، إن المركز بالتعاون مع المجلس العربى لتدريب الطلاب يسعى من اجل تدريب والإبداع الطلابى وتبادل وجهات النظر، بما ينعكس على تحقيق تعاون مستقبلى بين الجامعات المشاركة.

و أشارت الدكتورة ياسمين الكاشف، الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة المركز بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمشرفة على فعاليات الاجتماع، إلى أن الهدف من هذا المركز هو تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها من خلال عقد ملتقيات للتدريب والإبداع بين الطلاب وأضافت الكاشف أن المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى يحقق بعدا أكاديميًا من خلال تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما يحقق أيضا بعدا ثقافيا من خلال ترسيخ العادات والتقاليد فى مختلف الدول العربية لدى الطلاب المشاركين فى البرنامج.

وأقيم هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس العربى كل من الدكتور عبدالكريم القضاة رئيس مجلس ادارة المجلس العربى للتدريب والابداع الطلابى، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس، والدكتور بسام المحادين من جامعة مؤتة، والدكتور عامر قاسم من جامعة العين والدكتور محمد محمد سعيد من جامعة تعز، والدكتور غسان عواد من جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، والدكتور محمد الأحمد من جامعة بيرزيت، كما حضر أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كانت قد حصلت على المركز الأول فى برامج التبادل الطلابى لمدة 5 أعوام متتالية الأمر الذى أهل الجامعة لأن تكون عضوًا دائمًا بمجلس إدارة المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى ليصبح بذلك أول جامعة مصرية خاصة تحصل على هذه المكانة



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - جانب من اللقاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - جانب من اللقاء

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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -الاجتماع السنوى للمجلس العربى لتدريب الطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -الاجتماع السنوى للمجلس العربى لتدريب الطلاب







المشاركون بالاجتماع السنوى للمجلس العربى لتدريب الطلاب أمام ماكيت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المشاركون بالاجتماع السنوى للمجلس العربى لتدريب الطلاب أمام ماكيت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا















