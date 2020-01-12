شكرا لقرائتكم خبر عن جناح باسم "ساديو مانى" مدى الحياة فى منتجع بسهل حشيش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى اللاعب العالمى ساديو مانى، نجم نادى ليفربول والمنتخب السنغالى 24 ساعة له الأسبوع الماضى فى مدينة الغردقة حيث تم تتويجه أفضل لاعب فى أفريقيا للعام 2019، تلك الزيارة التى حظت باهتمام عالمى وإقليمى كبير، ورغم أنه غادر إلى انجلترا عقب الحفل بساعات إلا أن أصداء الزيارة لازالت تشغل بال المتابعين.

وخلال تواجد السنغالى مانى حرصت اللجنة المنظمة على تلبية كافة متطلباته الخاصة بإقامته وتدريباته.

وعن الجناح الذى أقام فيه مانى أكد المنظمون أن الجناح تم بناؤه خصيصا للاعب داخل أحد منتجعات سهل حشيش والذى استضاف الحفل.

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وأضافوا أن رجل الأعمال "كامل أبوعلى" أبلغ اللاعب أنه سيٌطلق على الجناح أسم ساديو مانى، احتفاء بأنه أول شخص أقام به، وحصل على موافقة اللاعب على ذلك، وقالت مصادر :"رجل الأعمال كامل أبو على أبلغ اللاعب أن الجناح مستعد لإستقباله فى أى لحظة مدى الحياة، ومانى وعده بتكرار الزيارة الصيف المقبل".

وأوضح أحد المصادر أن عملية تأمين اللاعب بدأت قبل وصوله للغردقة بيوم، حيث أرسل النادى اثنين من الحراس تفقدوا الجناح الخاص به والغرف المخصصة للطاقم المرافق له، واطلعوا على كافة الترتيبات الخاصة بتحركات اللاعب، وأجروا زيارة لملعب الجونة الذى أجرى عليه اللاعب تدريباته، مشيرا إلى أن المنظمين خصصوا 10 غرف لمرافقين لمانى أشرفوا على برنامج إقامته من أكل ومواعيد التدريب.

وأعلن رجل الأعمال كامل أبو على، أنه سيتم تقييم حفل الكاف وسيتم منح مصر حق استضافة الحفل لعامين مقبلين بناء على هذا التقييم، منوها إلى أن الكاف سيجتمع قريبا ويصدر قراره فى هذا الشأن.

وأوضح رجل الأعمال، أنهم شاهدوا الإمكانيات التى كانت موجود وتم توفيرها، قائلا:" عندما وضعنا المخطط كان التنفيذ حلم، و لم يكن أمامنا عقبات سوى الوقت القياسى الذى عملنا خلاله".