شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تطالب بخطة لتنمية الموارد الاقتصادية لاتحاد الصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الاتحاد يحتاج الى خطة لتنمية موارده الاقتصادية، مضيفا أن أى أنشطة أو فعاليات المعوض الأساسي لها هو ضعف الموارد الاقتصادية فى الاتحاد، وأن تنمية الموارد يجب أن تحول التحدى إلى التغلب على أسباب بطئ الأداء.

وأضاف أيمن عبد المجيد فى تصريحات له، أنه يمكن للجنة التدريب أن تنظم فعاليات دولية فى دورات متخصصة برعاية جهات مالية ذات اختصاص، مثلما نظمت من قبل فعاليات تصحيح المفاهيم الصحفية الخاطئة، وأنه من الممكن أن يتم تنظيم دورة عن أهمية الذكاء الصناعى، والبحث عن شركات متخصصة فى تنظيم دورة التصوير وصحافة الفيديو، وكذلك البحث عن رعاة من الشركات العالمية من رواد التصوير.

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وتابع:" تنمية الموارد متعددة من الممكن أن يكون من خلال لجان كل لجنة تعمل على خلق موارد، الاتحاد كيان إقليمي قوى يمثل مؤسسات قوية عريقة، وساهم فيها المجتمع المحلى والدولى، ويجب أن يكون الاتحاد مشتبكا مع القضايا الدولية، وخوض المعارك الأساسية من بينها الاعتداءات على الفلسطينين، والاشتباك مع المنظمات الدولية التى تشوه صورة المواطن العربى".

كان اتحاد الصحفيين العرب، قد نظم من قبل الدورة التدريبية الإقليمية التى نظمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجًا"، بمدينة شرم الشيخ، بحضور مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وسالم الجهورى رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، من سلطنة عُمان، وحاتم زكريا، مساعد رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله الجحلان نائب رئيس الاتحاد، من السعودية، وعابى فارح نائب رئيس الاتحاد من الصومال وناصر أبوبكر الأمين المالى للاتحاد، من فلسطين وعبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات، من الأردن، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التدريب، جاسم كمال نائب رئيس اللجنة من الكويت، ومنتصر حمدان من فلسطين، ومرتضى شطة من السودان وسعد محسن من العراق.