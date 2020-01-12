شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حلول غير تقليدية للقضاء على ظاهرة الإدمان فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، مركز علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة "المطار" للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وذلك فور عودتها من العاصمة السويسرية جنيف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها قسم النساء والنادى الاجتماعى والعيادات الخارجية، حيث تبادلت الأحاديث مع بعض المرضى والمتعافين من الإدمان، مشيدةً بإرادتهم ورغبتهم فى التعافى والعلاج.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان راجعت ملفات المرضى ووجهت باتباع بروتوكولات العلاج العالمية الحديثة والمعتمدة واشتراطات منظمة الصحة العالمية خاصةً فيما يتعلق بالحقن الآمن، على أن تكون جميع خطوات ومراحل العلاج مسجلة بشكل مميكن، وشددت على أهمية الرسائل التوعوية الشخصية، بحيث تكون بسيطة ومركزة، مع ضرورة الاعتماد على أساليب مبتكرة، مؤكدةً أن الأساليب التقليدية لن تؤدى إلى إحداث الطفرة التى تستهدفها الدولة فى ملف الصحة النفسية وخاصةً علاج الإدمان.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان خلال الزيارة بإتباع استراتيجية جديدة لعلاج الإدمان تشمل تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالأمر والقطاع الخاص، وزيادة أعداد الأخصائيين النفسيين، وتقديم الدعم الفنى والتدريب لمراكز علاج الإدمان، مع وضع محافظات الصعيد والأماكن النائية على رأس الاولويات، مؤكدةً أن عام 2020 سيشهد طفرة فى ملف الإدمان، من خلال وضع حلول غير تقليدية للتغلب على تلك الظاهرة.

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وتابع مجاهد أن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة متابعة المتعافين بعد خروجهم من المستشفيات، إضافةً إلى عمل ورش تدريبية للمتعافين لتأهيلهم لسوق العمل، بحيث تكون جزءاً من العلاج، مما يسهم فى عودتهم للمجتمع كأفراد منتجين يدعمون اقتصاد وطنهم وكذلك تغيير نظرة المجتمع إليهم لتصبح أكثر إيجابية، مشيرةً إلى أن القوة الحقيقية بعد التعافى تكون فى العمل والإنتاج.

وفى ذات السياق أشاد المتعافون بزيارة الوزيرة ووجودها بينهم والرسائل التحفيزية التى وجهتها إليهم مؤكدين عزمهم على عدم العودة لطريق الإدمان مرة أخرى، ومطالبين المجتمع بتقبلهم وحماية الشباب من الوقوع فى فخ الإدمان.

وكشف مجاهد أن المستشفى قدم الخدمات العلاجية لـ 35149 متردداً فى الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2019 منهم علاج 7882 متردداً من الأمراض النفسية، وعلاج 20523 من الإدمان.

وأضاف أن المستشفى يشمل 76 سريراً داخلياً ويقدم خدمات إزالة السموم وإعادة التأهيل والعلاج الدوائى والسلوكي، إضافة إلى عمل جلسات فردية وجماعية مع المرضى والمتعافين، مشيراً إلى تقديم المستشفى خدمات المسح الطبى بالمجان لفيروسات سى وبى ونقص المناعة المكتسبة حيث يتم تحويل الحلات الإيجابية لتلقى العلاج بالمجان.

يذكر أن مستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة (المطار) التابع لوزارة الصحة والسكان من كبرى مستشفيات علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية.