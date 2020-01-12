شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: سخان المياه يحتفظ بالسخونة بعد فصل التيار عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، توضيح لواحد من المفاهيم الخاطئة، وهى أن الكثير من المواطنين يعتقدون أنه عند فصل الكهرباء عن السخان سيفقد سخونة المياه، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحه تماماً، خاصة و أن سخان المياه الكهربائى من الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى بيان له اليوم، أنه عند فصل الكهرباء عن سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدمها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى:

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1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).



