وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق والكباري في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة بورسعيد.

وأجرى الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وقيادات هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية لكوبري الرسوة القديم بجنوب بورسعيد حيث وجه وزير النقل بالتنسيق بين المحافظة والهيئة العام للطرق والكباري وإدارة المرور، لعمل دراسة لحالة الكوبري الحالية وحركة السيارات عليه وإمكانية مرور النقل الثقيل عليه.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ كوبري أشتوم الجميل على طريق بورسعيد دمياط والذي يشمل إنشاء كوبري جديد بجوار الكوبري القديم، بتكلفة إجمالية 85.5 مليون جنيه، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز وأن تكون كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

كما تابع أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بورسعيد / دمياط وذلك لمسافة بطول 36 كم بدءاً من بورسعيد حيث تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين (المرحلة الأولي) بطول 15 كم مزدوج، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وفور الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية سيتم تنفيذ أعمال التخطيط وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية و(المرحلة الثانية) بطول 21 كم مزدوج حيث تم نهو إتجاه بورسعيد / دمياط أما إتجاه دمياط / بورسعيد فيتم أعمال رفع الكفاءة وإعادة الرصف بواسطة شركة الصيانة الذاتية بنظام FDR ( إعادة تدوير الأسفلت ).