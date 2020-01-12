رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقررا لها.

وبحسب القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد - تشمل عضوية المجموعة كلا من: محافظ البنك المركزي، وزراء السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدير التنفيذي لصندوق مصر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتختص المجموعة بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وكذلك وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعين وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.

كما تختص المجموعة بمتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، فضلا عن القيام بأي مهام أخرى يطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.