الحاج علي: تلافينا 22 سلبية رصدناهم العام الماضي في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن التجهيز لمعرض الكتاب المقبل، بدأ منذ انتهاء دورة معرض الكتاب العام الماضي بتشكيل لجان لبحث السلبيات والملاحظات التيكانت في الدورة السابقة.

وأضاف الحاج علي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، ظهر اليوم: وصلنا إلى 22 ملحوظة كان لها ما يبررها، حيث أن مكان المعرض كان جديدا علينا جميعا، ولكن كانت رعاية الرئيس في الدورة السابقة وحضوره العام الماضي دعما كبيرا لنا.

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وقدم" الحاج" الشكر لكل الوزارات المشاركة في المعرض والهيئات والقطاعات وكذلك كلية الدراسات الإفريقية.

وأشار الحاج، إلى أن الهيئة أصدرت عددا من كتب جمال حمدان كان أهمها كتابه شخصية مصر إلى جانب حوالى أربعة كتب أخرى، وكذلك كتاب كاريكاتير كوميكس والذي يتناول حياته وهو مقدم للأطفال.

وأضاف: استحدثنا تطبيقا جديدا قدمته دار النشر "تويا" يسهل الأمور كثيرا على الزائرين وهو يتضمن كل المعلومات التي تخص الأجنحة ودور النشر والكتب وأماكنها، وكذلك تفاصيل الفعاليات الثقافية والفنية.​