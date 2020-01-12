المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد لتدريبات المناورة "قادر 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى ومحمد سامي:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، الأحد، فيديو جديدًا للتدريبات القتالية بمناورة "قادر 2020"، في إطار خطة التدريب القتالية للقوات المسلحة.

ونفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة، عددًا من الأنشطة التدريبية، في إطار فعاليات المناورة "قادر 2020" التي تُنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية "برًا وبحرًا وجوًا"، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري، اليوم الأحد، رفعت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش، وحملت المركبات والمدرعات وتحركت إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية، في إطار خطة الفتح الاستراتيجي، وإعادة تمركز كتيبة صاعقة؛ لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي.