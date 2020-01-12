مصر | العثور على جثة فتاة متفحمة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة فتاة متفحمة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة متفحمة بالقرب من ترعة الجيزاوية بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز البدرشين من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالقرب من ترعة الجيزاوية، نطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة ومتفحمة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

