مصر | أمن الجيزة يكشف ملابسات خطف مهندس من شركته بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف ملابسات خطف مهندس من شركته بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات واقعة خطف مهندس، من مقر شركته بمنطقة الدقي، حيث تبين أن خلافًا بينه وبين آخرين حول مبلغ 130 ألف جنيه، وذلك وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحريره والقبض على خاطفيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من ربة منزل ومالك شركة توريدات، تفيد بأنه أثناء توجه شقيقها مهندس، 68 عاما، إلى مقر شركة الثاني "شريكه"، تفاجأ بمالك شركة أخرى و3 آخرين، اصطحبوه عنوة عنه، من أسفل مقر الشركة واحتجازوه في مكان "غير معلوم"، بسبب خلافات بينهما.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبفحص كاميرات المراقبة، وعلاقات المجني عليه، وتتبع خط سير هروب المتهمين، تمكنت القوات من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، ومكان هروبهم.

وأعدت عدة أكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، باحتجازهم المجني عليه بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بالاتفاق مع اثنين آخرين.

وتمكنت القوات من القبض على باقي المتهمين في الواقعة وتحرير المختطف، وتبين أن خلافات مالية على مبلغ 130 ألف جنيه وراء الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

