مصر | "سيدة الوراق" تروي تفاصيل الشروع في ذبحها على يد مهتز نفسيا

وأوضحت، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365": "أنه في حوالي الساعة الـ8 من مساء يوم الجمعة، كنت خرجت من المنزل لشراء بعض مستلزمات المنزل، وعند رجوعي للمنزل وأثناء سيري في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، كنت في اتجاه القهوة والتي تقطن بجانب مستشفى وتدعى الرحمة، وتحديدًا عند القهوة جاء من خلفي المتهم دون أن أشاهده وأمسك بيده رأسي وبيديه الأخرى كانت معه الآلة الحادة وقام بذبحي بالرقبة".



وأضافت: "بعد سقوطي على الأرض، قائلة للمتهم (ليه بتعمل معايا كدا)، ليرد قائلا (هقطع رقبتك عشان شعرك العريان)، ثم هرب على الفور، وقام الأهالي والجالسون على القهوة للإمساك به، ثم نقلوني للمستشفى التي بجانب القهوة وتدعى الرحمة"، مضيفة: "قدمت لي الإسعافات اللازمة، وقاموا بتخييط الجرح، لأنه كان غائرا بشدة، ثم جاء أهلي على الفور، وكنت في حالة مستقرة، وذهبت مع شقيقي لعمل محضر بقسم شرطة الوراق". وأضافت: "بعد سقوطي على الأرض، قائلة للمتهم (ليه بتعمل معايا كدا)، ليرد قائلا (هقطع رقبتك عشان شعرك العريان)، ثم هرب على الفور، وقام الأهالي والجالسون على القهوة للإمساك به، ثم نقلوني للمستشفى التي بجانب القهوة وتدعى الرحمة"، مضيفة: "قدمت لي الإسعافات اللازمة، وقاموا بتخييط الجرح، لأنه كان غائرا بشدة، ثم جاء أهلي على الفور، وكنت في حالة مستقرة، وذهبت مع شقيقي لعمل محضر بقسم شرطة الوراق". وتابعت السيدة: "أنه في القسم علمنا أن المتهم عليه سوابق لجرائم أخرى حوالي 13 سابقة، وكانت آخرها في عام 2017 كان تعرض المتهم لفتاة بشارع بالوراق، وقام بذبحها من الرقبة بذات الطريقة، فيما قدمت الإسعافات اللازمة لها، وتم حبسه لمدة 11 شهر، وكانت قالت والدة المتهم (ابني مريض نفسي ويعاني من اضطرابات)، وأن لديهم تقارير طبية تثبت ذلك".



واستكملت: "أنه بعد خروجي من القسم تعرضت لنزيف حاد وقام أهلي بنقلي على الفور لأحد المستشفيات الخاصة، فيما فوجئ الأطباء أن الجرح قطعي غائر طوله 12 سم لأنه واصل للأعصاب، وتم إجراء عملية حتى أخذت 63 غرزة".



وكان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.