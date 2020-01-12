مصر | انفراد.. صورة المتهم بطعن "سيدة الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. صورة المتهم بطعن "سيدة الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، على صورة "ممدوح.ر.ط"، 39 عامًا، المتهم بالشروع في ذبح سيدة وتدعى "كاترين.ر" 52 عامًا، باستخدام سلاح أبيض "كتر"، بمنطقة الوراق.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لطعنه سيدة في الوراق، فيما طلبت الكشف الطبي على الشاب لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، وطلبت التحريات حول الواقعة.

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للسيدة، وتبين أنها مستقرة إلى الآن، فيما كشفت التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيًا.

وكشف مصدر بالنيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة طعن شاب في عقده ما بين الثالث والرابع لسيدة ومحاولة ذبحها بمنطقة الوراق.

وأوضح، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن السيدة تدعى "كاترين.ر" تبلغ من العمر 52 عامًا وتقطن بذات المنطقة ولديها أبناء، وفي يوم الواقعة خرجت من منزلها في المساء لشراء مستلزمات المنزل، وأثناء سيرها تعرض لها المتهم على الفور وقام بطعنها دون أن تنهره.

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وأفاد المصدر، بأنه شاهدها أهالي المنطقة وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات بمنطقة الوراق، ثم تم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة وخضعت لعملية وحالتها مستقرة.

وأوضح التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة مصابة بجرح في الرقبة أدى إلى تهتك في بعض الطبقات، بالإضافة لتلف في الأعصاب.

وكان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به