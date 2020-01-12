مصر | ضبط تشكيل متهم بانتحال صفة "رجال شرطة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل متهم بانتحال صفة "رجال شرطة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لانتحالهم صفة رجال الشرطة، لسرقة 500 ألف جنيه سوداني، بمنطقة مصر القديمة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفاده تلقيه بلاغا من "عصمت. أ"، 47 سنة، تاجر مواشي، و"رامي. ح"، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية ومقيم مشتول السوق شرقية، قال الأول فيه، إنه تم الاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سوداني، تحصل عليه من أحد تجار المواشي بدولة السودان، مقابل 350 ألف جنيه مصري.
وأضاف أن الأخير تواصل مع أحد الأشخاص يدعى "سعيد" وشهرته "أحمد" صاحب مكتب صرافة "ولا يعلم باقي بياناته" واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه يدعى "خالد"، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال. وعقب تقابلهما مع الأخير، فوجئا بحضور سيارة ميكروباص "لم يتمكنا من تحديد أرقامها" يستقلها 4 أشخاص "غير معلومين لديهما" أدعوا أنهم من رجال شرطة "مباحث الأموال العامة" واستولوا منهما على المبلغ المالي واصطحبوا المدعو "خالد" داخل السيارة، ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد ع"، 58 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية أخرهم 5818 لسنة1981م السيدة زينب "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه في حكمي حبس جزئي "تزوير" بإجمالي حبس 9 شهور، بالاشتراك مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهما، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بالاشتراك مع كل من "عمرو. خ"، 44 سنة، خراط معادن، و"شريف. م"، 47 سنة، سائق، و"محمد. ع"، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، و"طارق. م"، 72 سنة، ترزي، و"سيد. ن"، 36 سنة، سائق.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم، أسفرت أحدها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات، وما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السيارة رقم "وج 2298" ميكروباص بيضاء اللون، قيادة المتهم السادس "ويعمل عليها كسائق".
ولفت المتهم الثاني إلى اقتصار دوره على إيهام المبلغين بأنه مندوب شركة الصرافة لدى المتهم الأول، وأقروا بأن إجمالي المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سوداني فقط، وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصري، عن طريق أحد المتعاملين بالإتجار بالنقد الأجنبي، وتم بإرشادهم ضبط 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، السيارة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.