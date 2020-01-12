مصر | ضبط تشكيل متهم بانتحال صفة "رجال شرطة" بمصر القديمة

وأضاف أن الأخير تواصل مع أحد الأشخاص يدعى "سعيد" وشهرته "أحمد" صاحب مكتب صرافة "ولا يعلم باقي بياناته" واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه يدعى "خالد"، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال.

وعقب تقابلهما مع الأخير، فوجئا بحضور سيارة ميكروباص "لم يتمكنا من تحديد أرقامها" يستقلها 4 أشخاص "غير معلومين لديهما" أدعوا أنهم من رجال شرطة "مباحث الأموال العامة" واستولوا منهما على المبلغ المالي واصطحبوا المدعو "خالد" داخل السيارة، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد ع"، 58 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية أخرهم 5818 لسنة1981م السيدة زينب "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه في حكمي حبس جزئي "تزوير" بإجمالي حبس 9 شهور، بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهما، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بالاشتراك مع كل من "عمرو. خ"، 44 سنة، خراط معادن، و"شريف. م"، 47 سنة، سائق، و"محمد. ع"، 49 سنة، موظف بوزارة التربية والتعليم، و"طارق. م"، 72 سنة، ترزي، و"سيد. ن"، 36 سنة، سائق.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم، أسفرت أحدها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات، وما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السيارة رقم "وج 2298" ميكروباص بيضاء اللون، قيادة المتهم السادس "ويعمل عليها كسائق".