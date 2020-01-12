مصر | الدفاع يطالب بإخلاء سبيل متهمي "أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يطالب بإخلاء سبيل متهمي "أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم، بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة،

طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين الجدد، بـ"أحداث مجلس الوزراء"،بأجل للاطلاع على أوراق القضية.

كما طالب الدفاع، بإخلاء سبيل المتهمين، بأي ضمان تراه المحكمة.

والمتهمون الثلاثة الجدد، هم: ميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفى كامل عبد المجيد، وأحمد كامل عبد المجيد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.