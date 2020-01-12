مصر | المتهمين في أحداث مجلس الوزراء ينكرون الاتهامات: "محصلش"

واجهت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، 3 متهمين ألقي القبض عليهم مؤخرًا بالتهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة فأنكروا جميعها قائلين: «محصلش».

ويتم إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

والمتهمين الثلاثة الجدد هم كلًا من: "ميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفى كامل عبد المجيد، وأحمد كامل عبد المجيد".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمتهم النيابة العامة بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وكذلك سيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وأوضح ممثل النيابة، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانىء المصرية، وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.