مصر | النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الجدد بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الجدد بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، توقيع أقصى عقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات على 3 متهمين ألقي القبض عليهم مؤخرًا ويتم إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وجاءت أسماء المتهمين الثلاثة الجدد كالتالي: ميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد وأحمد كامل عبد المجيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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وكما اتهمتهم النيابة العامة، بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وأوضح ممثل النيابة، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

