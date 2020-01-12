مصر | تأجيل محاكمة المدير السابق للتوريدات بمجلس الدولة لـ10 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المدير السابق للتوريدات بمجلس الدولة لـ10 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتهم بالاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 فبراير المقبل لاستخراج المستندات.

وحضر المتهم لجلسة المحاكمة، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.

وطالب محامى المتهم إذن من هيئة المحكمة بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية.