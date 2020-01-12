مصر | بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم، بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم يمحضر الجلسة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، فض الأحراز الموجودة بالقضية الخاصة بالمتهمين، المعادة إجراءات محاكمتهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى، في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

