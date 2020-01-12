مصر | القبض على 3 من أخطر تجار المخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 من أخطر تجار المخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث إمبابة القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما 6 طرب حشيش، مبلغ مالي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، برئاسة المقدم محمد ربيع من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وجاء ذلك في كمين أُعده العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، لضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 6 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 650 جرام"، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وأسقط ضباط مباحث الجيزة، واحدًا من تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته حوالي كيلو حشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل عثر بحوزته على 6 طرب حشيش، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، ومعاونه الرائد محمد بهاء، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، كمينًا لضبطه بدائرة القسم، وعثر وبحوزته على 6 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 750جرام"، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.