أخبار مصر | تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر": الإعلام يستعيد جزءًا كبيرًا من مصداقيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير "حرية الرأي والتعبير في مصر": الإعلام يستعيد جزءًا كبيرًا من مصداقيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التقرير السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، الذي يصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام المصري استعاد جزءًا كبيرًا من مصداقيته خلال عام 2019، كنتيجة طبيعية لتفاعله مع المعلومات التي تبثها المواقع الإلكترونية الموثقة.



وكشف التقرير عن أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، وأنه تخطى مرحلة الفوضى التي عانى منها منذ عام 2011، فضلًا عن سعيه للوصول إلى درجة الاحترافية رغم الصعوبات التي تواجهه.

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وأوضح التقرير تراجعًا في المخالفات الإعلامية في كافة الوسائل بنسبة 30% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاضًا ملحوظًا في الأخبار الكاذبة والسب والقذف على وسائل الإعلام.

ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.