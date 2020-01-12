أخبار مصر | ظهرت بـ"قادر 2020".. تفاصيل مهام وحدة "999" بالقوات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهرت بـ"قادر 2020".. تفاصيل مهام وحدة "999" بالقوات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر القوات الخاصة، من أهم القوات التي تميز جيوش العالم الحديث، ويعتبر أفرادها من قوات النخبة الذين يتم اختيارهم على أعلى مستوى من اللياقة البدنية.

عدد مقاتلي القوات الخاصة، قليل في الجيوش كافة، إلا أن الجيش المصري، يمتلك عددا من الوحدات الخاصة، التي تميزه عن باقي جيوش العالم، منها وحدات ٧٧٧ قتال ووحدات ٩٩٩ إلى جانب قوات الصاعقة وقوات المظلات، وأخيرا قوات التدخل السريع التي أنشأها الرئيس عيد الفتاح السيسي؛ لتطوير المؤسسة العسكرية.

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وتعد حدة "999" قتال، من أقوى وأعتى الوحدات الخاصة في الجيش المصري، وعددها أو أطقمها القتالية غير معروفة، والفرد المقاتل في هذه الوحدة، يتلقى تدريبًا على أعلى مستوى من اللياقة البدنية والنفسية إلى جانب تدريبه على مختلف الأسلحة كافة، ويتم اختياره بعد عدة اختبارات؛ لاختيار أقوى العناصر من قوات النخبة، والفرد فيها له قيمة وتسليح خاص.

الوحدة 999 قتال، هي وحدة عسكرية في القوات المسلحة المصرية، وأقوى الوحدات الخاصة المشتقة من الصاعقة، وتختص في المهام القتالية شديدة الحساسية، خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب وتحتل الوحدة مركزا متقدما عاب مستوى العالم في تصنيف القوات الخاصة.

وتختص ٩٩٩، بالمهام القتالية شديدة الخطورة، والعنف على الجبهة، وخلف خطوط العدو وهناك مهام خاصة لها تندرج تحت بند السرية وتعتبر من أقوى وأعتى الوحدات الخاصة في الجيش المصري وغير معروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية.

وظهرت وحدات ٩٩٩، في مناورة قادر ٢٠٢٠ الأخيرة التي تنفذها القوات المسلحة على المحاور كافة الاستراتيجية للدولة، في إطار خطة التدريب القتال، وأظهرت مدى تفوقها وجاهزيتها لمختلف المهام القتالية.