أخبار مصر | إذاعة ملخص التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر على القنوات الفضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إذاعة ملخص التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر على القنوات الفضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يُعد اليوم ملخصًا حول تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، وسيقوم بإرساله إلى القنوات الفضائية لإذاعته بشكل رسمي.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس انتهى من إرسال التقرير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعالي، ووزارات الإعلام والخارجية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة والقومية.



وتابع: "سيتم إرسال ملخص التقرير إلى القنوات اليوم، بعد الانتهاء منه، وتصبح ملزمة بإذاعته للمواطنين، للاطلاع عليه، كما يتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا، لإعلان تفاصيله".



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام.، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.