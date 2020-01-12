أخبار مصر | "الأطباء": القرارات المنفردة لوزيرة الصحة "تضر بالمنظومة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء": القرارات المنفردة لوزيرة الصحة "تضر بالمنظومة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن القرارات المنفردة التي تتخذها وزارة الصحة ستُضر بالمنظومة الصحية بشكل عام، مشددًا على ضرورة مشاورة النقابة قبل اتخاذ أي قرارات خاصة بها.

وقال، في حوار مع "الخليج 365": "نحن في نفس المركب، ونقابة الأطباء لها رؤى على أرض الواقع ومنظور أقرب للطبيب، لذلك طالبنا قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات يجب الرجوع إلى النقابة، لكننا نفاجئ باتخاذ القرارات".

واستطرد الطاهر: "من هنا تبدأ الأزمات تتفاقم رغم أن الدستور يقر أن دور النقابات الرئيسي هو الدفاع عن مصالح أعضائها ويؤخذ برأيها في المشاريع المتعلقة بها أيضا".