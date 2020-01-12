أخبار مصر | انطلاق الأسبوع الثقافي الديني بفرع "خريجي الأزهر" في ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الأسبوع الثقافي الديني بفرع "خريجي الأزهر" في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمنارة الحضيري،

عُقدت اليوم الأحد، محاضرة توعوية للشباب حول الوسطية في الإسلام،ضمن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الديني، بمكاتب فرع ليبيا للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وألقى المحاضرة، رئيس مكتب المنظمة بسبها، الشيخ محمد مختار الحضيري، والنائب الأول الشيخ محمد عبدالسلام الحضيري.

وتناولت المحاضرة، المخاطر التي تعصف بالشباب الليبي الذي يواجه تحديات جسامًا في ظل انتشار التطرف الفكري والإرهاب.

وبيَّن المحاضرون، للشباب دورهم في بناء المجتمع والنهوض به، باعتبارهم أمل الحاضر وعماد المستقبل، كما تفاعل الشباب مع المحاضرين، وتبادل الأطراف النقاش في المسائل الفقهية المتعددة.

وقدم الحاضرون الشكر والتقدير لجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف علي حرصهم في خدمة الشعب الليبي خاصة والإسلام والمسلمين عامة.