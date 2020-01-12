أخبار مصر | أمين عام "الأطباء" يكشف مفاجأة بشأن برنامج الزمالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام "الأطباء" يكشف مفاجأة بشأن برنامج الزمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن أزمة تأجيل الزمالة تضر بالأطباء القدامى، متابعا: "للأسف التفكير في حل أزمة دفعات الزمالة يُطبق على الدفعات الجديدة فقط، أما الخريجين منذ سنوات فمازال لديهم نفس الأزمة".

وأضاف، في حوار إلى "الخليج 365": "للأسف رغم أن وزارة الصحة أكدت كثيرًا أن الأطباء القدامى لن يضاروا إلا أنه على أرض الواقع كان من المفترض أن يتم فتح الباب في شهر ديسمبر أو يناير الجاري ولكن لم يتم فتحه حتى الآن، بل وصلتنا تسريبات أنه لن يتم فتحه للخريجين القدامى لأن التركيز الآن على الدفعات الجديدة وبالتالي خاطبنا وزارة الصحة لتفيدنا عن حقيقة تلك التسريبات".